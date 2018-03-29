Венесуэла заявила о солидарности с Россией на фоне высылки ее дипломатов из ряда стран

ТАСС, 29 марта. Власти Венесуэлы обеспокоены высылкой российских дипломатов из США и ряда других стран и выражают свою солидарность с РФ. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации и обеспокоенность мерами по высылке российских дипломатов, которые применяют США и некоторые европейские страны на основе несостоятельных обвинений о якобы имевшем место участии российских властей в деле бывшего шпиона Сергея Скрипаля", - говорится в документе.

Южноамериканская страна призвала международное сообщество к прекращению подобных действий, сочтя их "нарушающими международное право и дипломатические конвенции". Кроме того, по мнению официального Каракаса, необходимо начать "позитивные переговоры, нацеленные на прояснение любых противоречий", и провести беспристрастное расследование случившегося, строго соблюдая международное право.

США 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских).

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту.