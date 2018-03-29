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США не отказываются от планов переброски стратегических бомбардировщиков в АТР

Международная панорама
29 марта, 22:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, марта. /ТАСС

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин отметил, что Вашингтон продолжит прямую поддержку кампании давления на КНДР

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ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. США не отказываются от планов обеспечения постоянного присутствия своих стратегических бомбардировщиков близ Корейского полуострова, несмотря на подготовку возможной встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами, отвечая на вопросы ТАСС, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

"С оперативной точки зрения, как человек, который организует, тренирует, снабжает и предоставляет готовые силы командующему войсками, могу сказать, что то, как эти силы применяются на оперативном уровне, является сферой компетенции командующего войсками, то есть [главы Тихоокеанского командования Вооруженных сил США] адмирала [Гарри] Харриса. А на политическом и стратегическом уровне [это решается] госсекретарем США, министром обороны и, конечно, президентом", - сказал Голдфин.

"То, что мы делаем в военном плане, представляет собой прямую поддержку кампании давления [на КНДР]. Требование того, чтобы я мог обеспечивать непрерывное передовое присутствие [стратегических] бомбардировщиков [в районе Корейского полуострова], не изменилось. Требование того, чтобы я имел возможность переброски [стратегических] бомбардировщиков [из мест постоянного базирования на передовые позиции] по запросу командующего войсками, или госсекретаря США, или министра обороны, или президента, не изменилось", - отметил военачальник.

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы поддерживать боевую готовность, требуемую командующим войсками, - подчеркнул начальник штаба ВВС. - Поэтому в действительности для нас как для вида вооруженных сил, на этом уровне, совершенно никакого изменения не произошло".

В ноябре 2017 года Голдфин объявил, что ВВС США намерены поддерживать в обозримой перспективе на острове Гуам в Тихом океане постоянное ротационное присутствие как минимум одного вида своих стратегических бомбардировщиков для обеспечения давления на КНДР. По его словам, бомбардировщики B-52, B-2 и B-1 будут находиться на Гуаме на основе непрерывной ротации. Бомбардировщики B-1 способны долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали их полеты над Корейским полуостровом.

Турбореактивные B-52 и новейшие "невидимки" B-2 способны нести ядерные боезаряды, в отличие от B-1. В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1 был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее самолет среди трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. У американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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