Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.

Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию. "Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент.

Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в $1,5 трлн. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они истратили $7 трлн на Ближнем Востоке.

Слова Трампа полностью противоречат прошлым заявлениям американской администрации на эту тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана". Экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в феврале со своей стороны указывал, что хотя Соединенные Штаты в первую очередь намерены уничтожить террористов в республике, присутствие американских военных должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.

Во время регулярного брифинга в Госдепартаменте журналисты попросили начальника пресс-службы ведомства Хезер Науэрт прокомментировать слова Трампа. "Могу лишь сказать, что я не видела высказываний президента об этом", - ответила она. В целом, напомнила Науэрт, действующая администрация призывает другие страны делать больше для разрешения кризисов в мире. При этом Науэрт неизвестно о каких-либо изменениях политики Вашингтона по Сирии.