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Госдепартамент утверждает, что выдворению из РФ американских дипломатов нет оправдания

Международная панорама
29 марта, 22:11 дата обновления: 29 марта, 22:55 UTC+3

Американское внешнеполитическое ведомство не рассматривает высылку российских дипломатов из США как двусторонний вопрос, считая этот шаг реакцией на дело Скрипаля

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Здание Госдепартамента

Здание Госдепартамента

© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что высылка из России группы дипломатов - решение, которое было принято в качестве ответной меры на выдворение российских дипломатов из США, - имеет какое-либо оправдание. Такую точку зрения озвучила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь", - утверждает она. "Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа "Новичок" было применено не во время войны на территории союзника [США]", - сказала Науэрт.

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"Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов", - подчеркнула Науэрт.

"Из представленного нам списка [высылаемых дипломатов и информации о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге] ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, имеющим значение для наших двух стран", - утверждала она. "Россия четко продемонстрировала, что она не заинтересована в том, чтобы иметь хорошие отношения с другими странами. Это доказывают предпринимаемые ей действия", - добавила пресс-секретарь Госдепа. 

"Я не буду уравнивать одно с другим, - заявила она, отвечая на вопрос, считают ли США высылку 60 американских дипломатов из России адекватным ответом. - Я могу сказать, что Россия своими действиями продолжает дипломатически и экономически изолировать себя не только от США, но и от всего мира".

Закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России, подчеркнула Науэрт. "Будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами", - отметила она.

Дело Скрипаля и высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.

Россия ранее в четверг объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. В отношении остальных стран, объявивших о высылке дипломатов, также будут предприняты зеркальные меры, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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