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Госдеп: саммит Южной Кореи и КНДР приближает встречу Трампа и Ким Чен Ына

Международная панорама
29 марта, 22:52 UTC+3

Переговоры лидеров КНДР и Республики Корея состоятся 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом

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ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американская администрация считает, что саммит Южной Кореи и КНДР приближает возможную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Думаю, эта объявленная встреча между Республикой Корея и Северной Кореей в целом просто приближает нас к той точке, когда США могут сесть [за стол переговоров] с Северной Кореей и провести встречу", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как было ранее объявлено, встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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