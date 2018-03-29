Госдеп: саммит Южной Кореи и КНДР приближает встречу Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американская администрация считает, что саммит Южной Кореи и КНДР приближает возможную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Думаю, эта объявленная встреча между Республикой Корея и Северной Кореей в целом просто приближает нас к той точке, когда США могут сесть [за стол переговоров] с Северной Кореей и провести встречу", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как было ранее объявлено, встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.