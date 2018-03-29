Макрон заверил делегацию "Сил демократической Сирии" в поддержке Франции

ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил руководство "Сил демократической Сирии" в поддержке Франции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Елисейского дворца по итогам встречи с делегацией в составе представителей арабского и курдского населения в Париже.

"Президент республики напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению", - отмечается в заявлении Елисейского дворца. "Он заверил "Силы демократической Сирии" в их поддержке Францией, в особенности что касается стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии", - говорится в коммюнике. По словам президента, это необходимо для того, чтобы "не допустить любого возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

Макрон, как сообщили в администрации президента, "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

Президент республики указал, что "Франция продолжит вместе с заинтересованными странами содействовать всеобъемлющему политическому урегулировании в Сирии, которое сможет принести мир в Сирии и обеспечить безопасность в регионе в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

В свою очередь газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что Макрон на встрече с делегацией "Сил демократической Сирии" пообещал направить в Манбидж специальные силы республики. По словам источника, французские силы, численность которых не указана, будут направлены на место в ближайшее время. Как уточняет издание, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.