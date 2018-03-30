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Очередное перемирие вступает в силу в Донбассе

Международная панорама
30 марта, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

С инициативой объявить пасхальное перемирие выступили главы ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с приближающейся Пасхой, вступает в силу в Донбассе.

С инициативой объявить пасхальное перемирие выступили в середине марта главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Лидер ДНР Александр Захарченко выразил тогда удовлетворение снижением интенсивности огня в зоне конфликта. "Пятого марта текущего года, - заявил он, - началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели".

ДНР обратилась к ОБСЕ за содействием в проведении внеочередных переговоров минской группы в формате видеоконференции для обсуждения вопроса о перемирии, и 23 марта контактная группа подтвердила намерение ввести режим прекращения огня с 00:01 мск 30 марта.

По словам полпреда РФ на минских переговорах Бориса Грызлова, в сделанном сторонами заявлении "подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них". "Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений", - добавил полпред РФ.

19-я попытка

С начала конфликта в Донбассе это уже 19-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон. Наиболее успешным стало перемирие 2016 года, когда режим полной тишины удалось удерживать в течение 6 недель.

В Киеве накануне объявленной даты прекращения огня заявили о готовности соблюдать режим тишины. "Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО (силовой операции) на территории Донецкой и Луганской областей, неукоснительно соблюдая минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в заявлении штаба силовой операции в Донбассе.

Новую договоренность сторон приветствовали и руководители стран "нормандской четверки". Как говорится в заявлении лидеров Германии, России, Украины и Франции, участники "четверки" "приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи". В документе лидеры "подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Лидеры стран нормандского формата также вновь подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы) и подчеркнули, что "рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы".

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