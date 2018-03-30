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СМИ: более 30 террористов с поясами смертника задержали в гумкоридорах в Восточной Гуте

Международная панорама
30 марта, 1:22 дата обновления: 30 марта, 1:47 UTC+3

По информации агентства SANA, боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие "в автобусах или лагерях"

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Материал из 1 страницы
© SANA via AP

ТАСС, 30 марта. Военные сирийской армии задержали и обезвредили более 30 террористов с поясами смертника в различных гуманитарных коридорах с момента выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Об этом сообщило в четверг агентство SANA со ссылкой на военный источник.

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По его информации, боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие "для обвинения сирийского государства".

Как добавил источник агентства, были задержаны еще шесть женщин, из которых на четверых также были надеты пояса, а две другие поместили их в сумки с вещами.

Ранее в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что более 136 тысяч человек покинули Восточную Гуту по гуманитарным коридорам с начала действия гуманитарных пауз. Он также добавил, что около 25 тысяч боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту с начала операции по их выводу.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности ООН резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза. В первые дни паузы были сорваны боевиками, но позже ситуация стабилизировалась.

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