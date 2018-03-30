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NBC: советники убедили Трампа, что лишь жесткостью он улучшит отношения США с РФ

Международная панорама
30 марта, 1:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Источники телекомпании заверяют, что президент США настроен на улучшение отношений с Россией

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Советники убедили президента США Дональда Трампа ужесточить курс в отношении России доводом о том, что только так он сможет добиться поставленной цели, заключающейся в улучшении отношений с Москвой. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации американского лидера.

Советникам удалось убедить Трампа в целесообразности более жесткого курса в отношении РФ, так как руководство этой страны, согласно утверждениям этих должностных лиц, понимает только язык силы. Соответственно, чтобы повысить уровень отношений с Москвой, Вашингтону нужно сначала проявить жесткость, пояснили источники телекомпании. Они назвали такой довод "способом мотивировки" президента США.

Источники телекомпании заверяют, что Трамп действительно настроен на улучшение отношений с Россией. "Он упорствует", - отметил один представитель администрации. "Он считает, что лучшие отношения с России принесут благо США, и он действительно верит в это", - добавил источник телекомпании. По его оценке, с одной стороны, президент США считает, что достижение такой цели станет его личной заслугой, а с другой - поможет Соединенным Штатам урегулировать ряд конфликтов, включая сирийский.

По словам источников телекомпании, Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе с российским президентом Владимиром Путиным предупредил, что Вашингтон готов развязать новую гонку вооружений и победит в ней. "Если вы хотите гонки вооружений, то мы можем это устроить, но мы выиграем", - процитировали они фрагмент заявлений Трампа.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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