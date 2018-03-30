WSJ: кронпринц Саудовской Аравии заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Война между Саудовской Аравией и Ираном может разразиться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение военного конфликта, не увенчаются успехом. Об этом предупредил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в опубликованном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.

Он в очередной раз высказался за ужесточение режима санкций Запада в отношении Тегерана с целью "усиления давления на режим" Исламской Республики. "Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта", - отметил принц, который на прошлой неделе обсудил с президентом США Дональдом Трампом противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ситуацию в Йемене. "Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет", - предупредил он.

Кронпринц счел признаком слабости обстрел йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) баллистическими ракетами саудовской территории. "Они стремятся сделать все возможное перед тем, как сломаются", - сказал он. Вечером в воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов погиб один человек, и двое получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Массированный ракетный обстрел минувшим вечером мятежниками был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.