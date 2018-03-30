Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: кронпринц Саудовской Аравии заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет

Международная панорама
30 марта, 4:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также высказался за ужесточение режима санкций Запада в отношении Тегерана

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Война между Саудовской Аравией и Ираном может разразиться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение военного конфликта, не увенчаются успехом. Об этом предупредил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в опубликованном в четверг интервью американской газете The Wall Street Journal.

Он в очередной раз высказался за ужесточение режима санкций Запада в отношении Тегерана с целью "усиления давления на режим" Исламской Республики. "Нам надо добиться успеха в том, чтобы избежать военного конфликта", - отметил принц, который на прошлой неделе обсудил с президентом США Дональдом Трампом противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ситуацию в Йемене. "Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее всего у нас будет война с Ираном через 10-15 лет", - предупредил он.

Кронпринц счел признаком слабости обстрел йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) баллистическими ракетами саудовской территории. "Они стремятся сделать все возможное перед тем, как сломаются", - сказал он. Вечером в воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов погиб один человек, и двое получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Массированный ракетный обстрел минувшим вечером мятежниками был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Страны
США ОАЭ Иран Йемен Египет Бахрейн Иордания Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
6
Британские власти уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении состояния Юлии Скрипаль
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама