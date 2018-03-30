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Полиция: устроитель серии взрывов в Техасе признан террористом

Международная панорама
30 марта, 5:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Шеф полиции города Остин Брайан Мэнли отметил, что в начале расследования власти крайне осторожно выбирали слова, описывая сделанное молодым человеком

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американец Марк Энтони Кондитт, устроивший серию взрывов в штате Техас и покончивший с собой при задержании, признан террористом. Об этом заявил в четверг шеф полиции города Остин Брайан Мэнли на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Сейчас на основании всего того, что он [Кондитт] сотворил в нашем сообществе, я с уверенностью и обоснованно заявляю, что это был террорист", - подчеркнул Мэнли.

Он пояснил, что в начале расследования власти крайне осторожно выбирали слова, описывая сделанное молодым человеком. Это обусловлено особенностями законов США, которые называют преступный акт терроризмом только при наличии политического мотива. По словам шефа полиции, в аудиозаписи длительностью 28 минут, изъятой из смартфона Кондитта, не содержалось ничего, указывающего на террор или ненависть. "Это, скорее, был вопль ущербного молодого человека о тех трудностях в жизни, которые довели его до отчаяния", - добавил Мэнли.

Со 2 марта в городе Остин в Техасе прогремели несколько взрывов, в результате которых погибли два человека, четверо ранены. В трех случаях взрывные устройства были в посылках, которые находили у своих домов местные жители, а один раз сработала снабженная растяжкой бомба. В ночь на 20 марта в почтовом отделении FedEx в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) также сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Власти пришли к выводу, что за инцидентами стоял Кондитт. Полиция в ночь на 21 марта провела операцию по его задержанию в небольшом населенном пункте Раунд-Рок, расположенном около Остина. Молодой человек попытался скрыться на автомобиле, но, поняв, что не сможет оторваться от погони, привел в действие два взрывных устройства, которые находились в его машине.

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