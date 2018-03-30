Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абэ попросит у Трампа помощи в решении проблемы похищенных КНДР граждан

Международная панорама
30 марта, 7:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, марта. /ТАСС

Глава японского правительства хочет попросить об этом в ходе предстоящей в апреле поездки в Вашингтон, где он проведет переговоры с американским президентом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Roman Koksarov

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намеревается попросить у президента США Дональда Трампа помощи в решении проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, глава японского правительства заявил на состоявшейся в пятницу встрече с семьями похищенных.

Глава японского правительства намеревается попросить об этом в ходе своей предстоящей в апреле поездки в Вашингтон, где он проведет переговоры с американским президентом.

Ранее на прошлой неделе, выступая на съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является, Синдзо Абэ также поклялся сделать все возможное для того, чтобы тема похищенных граждан была поднята на предстоящей встрече Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Тема похищения японских граждан в 1970-е годы является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, для этого была создана специальная комиссия. Однако затем республика объявила о роспуске комиссии и приостановке расследования после того, как Токио ужесточил односторонние санкции против Пхеньяна в ответ на ракетные пуски и ядерные испытания КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов
5
Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама