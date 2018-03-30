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Республика Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто

Международная панорама
30 марта, 7:37 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 30, марта. /ТАСС

Ранее правительство Японии приняло инструкцию по написанию учебников истории, в которых упоминается, что Токто принадлежат Токио

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СЕУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Республика Корея заявила в пятницу протест Японии в связи с ее территориальными притязаниями на острова Токто (Такэсима). Об этом говорится в распространенном в Сеуле заявлении официального представителя южнокорейского МИД.

"Правительство осуждает Токио за принятие методического руководства по написанию учебников истории, которое безосновательно требует называть японскими острова Токто, являющиеся неотъемлемой частью Республики Корея", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее правительство Японии приняло инструкцию по написанию учебников истории для старших классов школы. Согласно документу, во всех школьных учебных пособиях по истории должно упоминаться, что Токто принадлежат Японии.

Токто - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена Советской Армией от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав Корейского государства.

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