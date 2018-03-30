СМИ: шесть силовиков погибли в Турции при нападении членов Рабочей партии Курдистана

ТАСС, 30 марта. Число турецких силовиков, погибших при нападении активистов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), возросло до шести. Об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

Погибшие являлись сотрудниками местных сил безопасности. Еще три сотрудника, а также четыре военнослужащих получили ранения. Они госпитализированы.

Атака была совершена в сельской местности в провинции Сиирт на востоке страны. Силовики и солдаты отвечали за охрану рабочих, прокладывавших автодорогу близ села Орманарды. Члены РПК открыли по ним огонь из стрелкового оружия. В настоящее время в регионе проводится операция по поиску нападавших.