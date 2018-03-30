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Турция отвергает предложение Франции об установлении диалога с курдскими формированиями

Международная панорама
30 марта, 10:43 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, марта. /ТАСС

Представитель турецкого президента заявил, что Анкара не будет контактировать с террористическими элементами

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АНКАРА, 30 марта. /ТАСС/. Турция отвергает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об установлении диалога между Анкарой и "Силами демократической Сирии". Соответствующее сообщение опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

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"Позиция Турции относительно группировок Рабочая партия Курдистана, "Демократический союз", "Силы народной самообороны" хорошо известна. Мы отвергаем предложение о диалоге или каких-либо контактах с этими террористическими элементами", - написал он.

Калын также призвал страны, которые Анкара считает "друзьями и союзниками, продемонстрировать открытую и ясную позицию, осудив любое проявление терроризма". По его словам, "различные названия этих организаций не скроют их истинное лицо".

В четверг Макрон провел в Париже встречу с делегацией представителей арабского и курдского населения, в ходе которой заверил руководство "Сил демократической Сирии" в поддержке со стороны Франции. Президент также "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.

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