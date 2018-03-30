Премьер Болгарии заявил, что страна не примет новые санкций против РФ по делу Скрипаля

СОФИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Болгария не будет применять дополнительных санкций против России в связи с делом Скрипаля. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Бойко Борисов по итогам заседания совета по безопасности при правительстве страны.

"Своими действиями на заседании Совета ЕС и НАТО мы оказали полную поддержку Великобритании. Вызов нашего посла в Москве показывает, что мы обратили самое серьезное внимание на проблему. Но мы ждем больше доказательств [виновности России], если они есть, и новых санкций, в том числе по высылке дипломатов, на данный момент предпринимать не будет. Как председатель Совета ЕС мы должны сохранить каналы коммуникации с Россией, это наша обязанность", - заявил Борисов.

Премьер-министр уточнил, что посол Болгарии Бойко Коцев вернется в Москву через неделю, сразу после пасхальных праздников.

В совет по безопасности при болгарском правительстве входят члены кабинета министров, руководители специальных служб и представитель президента Болгарии, возглавляет совет премьер-министр.

Скандал в парламенте

Обсуждение дела Скрипаля в болгарском парламенте вызвало в пятницу скандал. Оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) предложила парламентариям принять общую декларацию в связи с ситуацией вокруг дела Скрипаля и мировым дипломатическим кризисом. Лидер социалистов Корнелия Нинова предложила включить в послание заявление о том, что "Болгария выступает за мир, который достигается через диалог, а не через оружие и угрозы", подчеркнуть, что "страна отстаивает принципы истины и презумпцию невиновности" и не намерена предпринимать действий против российских дипломатов до предъявления бесспорных доказательств.

"Никто не дал бесспорных доказательств. А вероятность не означает гарантии. Никто и никогда не был осужден за вероятное [преступление]", - подчеркнула Нинова.

Председатель парламентской группы управляющей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветан Цветанов выступил против, обвинив оппозицию в том, что она ведет целенаправленную работу по выходу страны из состава ЕС. Он также подчеркнул, что позиция Болгарии по делу Скрипаля должна соответствовать евроатлантической ориентации и солидарность ЕС в этом вопросе исключительна важна.