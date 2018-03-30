Лидеры Молдавии и Приднестровья "сверят часы" перед переговорами в расширенном формате

КИШИНЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Лидеры Молдавии и непризнанного Приднестровья намерены провести встречу в апреле, чтобы "сверить часы" перед переговорами в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), проведение которых намечено на май. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в администрации президента Молдавии Игоря Додона.

"Идет подготовка к очередному раунду в формате "пять плюс два". Необходимо "сверить часы", учитывая, что со времени последней встречи [президента Молдавии Игоря] Додона с [лидером непризнанного Приднестровья Вадимом] Красносельским прошел уже год", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что сблизить позиции "во многом помог заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин", который посетил недавно Кишинев и Тирасполь.

В марте в Молдавии также побывал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини, который анонсировал возможность встречи в расширенном формате. Он считает, что в этом году сложились хорошие условия для прорыва в этом вопросе. Несмотря на сложности в отношениях между участвующими в переговорах странами, все они "едины в стремлении добиться практических результатов" в Приднестровье, отметил Фраттини.

Переговоры в формате "пять плюс два" начались в 2005 году. С переменным успехом встречи в этом формате проходили с периодичностью 5-6 раз в год, однако в 2014 году процесс застопорился. Усилия посредников позволили сторонам конфликта в ноябре 2017 года согласовать решение ряда застарелых проблем. Среди них - исключение взаимного уголовного преследования чиновников, участие приднестровского автотранспорта в международном движении, другие проблемы.

В настоящее время стороны проинформировали об урегулировании вопросов признания Молдавией документов об образовании, выданных в Приднестровье, и функционирования молдавских школ в этом регионе. Был также открыт мост через Днестр на маршруте из Кишинева в Одессу, однако возникли трудности в связи с разногласием сторон по техническим вопросам его использования. На стадии подготовки также находится решение проблемы использования фермерами из молдавского района Дубоссары сельхозугодий в приграничной зоне.