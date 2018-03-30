СМИ: руководство силового блока Косова отправлено в отставку

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Руководство силового блока непризнанной республики Косово в лице главы МВД Флямира Сефая и директора разведслужбы Дритона Гашия отправлено в отставку на экстренном заседании правительства под руководством премьер-министра Рамуша Харадиная. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTK.

Причинами отставки стали арест и немедленная депортация в Турцию шести граждан этой страны, которые работали в косовских школах.

"Есть моменты, которые делают непонятной срочную депортацию. Как премьер Косово я не был проинформирован ни одной службой о проведении депортации в соответствии с законной процедурой", - заявил Харадинай.

Как сообщило в четверг Anadolu, сотрудники Национальной разведорганизации Турции провели в Косове спецоперацию по задержанию шестерых членов "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), которую Анкара обвиняет в попытке госпереворота. Отмечалось, что операция проходила при поддержке спецслужб самопровозглашенной республики.