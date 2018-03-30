Медведчук: Киев и республики Донбасса ведут переговоры об обмене пленными "109 на 37"

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Число установленных пленных в Донбассе составляет 37 человек с украинской стороны и 104-109 - со стороны провозглашенных республик.

Об этом сообщил в пятницу представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"На сегодня из тех людей, которых ищут непризнанные "республики" на территории Украины, установлено где 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно известны 37 человек. Это цифры, которые являются предметом переговорного процесса, не прекращающегося ни на минуту", - сказал он.

По словам Медведчука, представители Донецка и Луганска считают, что на втором этапе обмена необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных". "Если вернуться к тем цифрам - 104-109 и 37 - значит, что такой обмен мог бы состояться даже сегодня. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена", - отметил он.

Поэтому "говорить о конкретных датах сегодня очень сложно", подчеркнул представитель Украины. "Делаются попытки каких-то промежуточных решений. Мы продолжаем переговоры о каких-то промежуточных обменах, но боюсь, что это вряд ли получится", - сказал Медведчук, напомнив, что в аналогичной ситуации в конце 2017 года потребовалось обращение президента РФ Владимира Путина к главам республик, чтобы они согласились на компромисс с Киевом в вопросе формата обмена.

"Сейчас принципы немного изменились, но сказать, что мы нашли общий знаменатель для освобождения людей, я, к сожалению, пока не могу", - отметил лидер "Украинского выбора". В частности, по его словам, предметом сложных переговоров является включение республиками Донбасса в список на обмен пяти "беркутовцев", которых на Украине судят по обвинению в массовом расстреле на Майдане.

Медведчук также добавил, что продолжается переговорный процесс и по освобождению украинцев, которые осуждены в России. "На прошлой неделе я был в Москве по вопросам, в том числе, освобождения граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ. Этот переговорный процесс тоже идет", - сказал он.