СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Чехии выдали американской стороне россиянина Евгения Никулина, полтора года назад задержанного в Праге по запросу Вашингтона. Об этом сообщило в пятницу Чешское радио.

По его данным, за гражданином РФ, обвиненным судом штата Калифорния в организации хакерских атак на объекты США, в Прагу прибыл специальный борт американского минюста. Самолет вылетел из столицы Чехии минувшей ночью.

Сведения, переданные Чешским радио и рядом других СМИ, пока не подтвердило министерство юстиции Чехии. Между тем решающее слово в деле Никулина, на выдаче которого также настаивала Россия, принадлежало министру юстиции республики Роберту Пеликану. Согласно СМИ, решение об экстрадиции могло быть принято только им.

Пресс-служба МИД Чехии также не располагает информацией о выдаче Никулина американцам.