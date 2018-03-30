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СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США

Международная панорама
30 марта, 13:01 дата обновления: 30 марта, 13:46 UTC+3

В минюсте Чехии эту информацию пока не подтвердили

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Евгений Никулин

Евгений Никулин

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Чехии выдали американской стороне россиянина Евгения Никулина, полтора года назад задержанного в Праге по запросу Вашингтона. Об этом сообщило в пятницу Чешское радио.

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По его данным, за гражданином РФ, обвиненным судом штата Калифорния в организации хакерских атак на объекты США, в Прагу прибыл специальный борт американского минюста. Самолет вылетел из столицы Чехии минувшей ночью.

Сведения, переданные Чешским радио и рядом других СМИ, пока не подтвердило министерство юстиции Чехии. Между тем решающее слово в деле Никулина, на выдаче которого также настаивала Россия, принадлежало министру юстиции республики Роберту Пеликану. Согласно СМИ, решение об экстрадиции могло быть принято только им.

Пресс-служба МИД Чехии также не располагает информацией о выдаче Никулина американцам.

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда американского штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР.

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