Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции заявили, что не воспринимают всерьез противоречивые заявления Франции по курдам

Международная панорама
30 марта, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что позиция Парижа лишена честности и объективности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает позицию Франции по сирийским курдам и ее желание выступить посредником между ними и Анкарой "нечестной, необъективной" и двуличной. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТРТ.

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

"Я сказал по телефону французскому президенту [Эмманюэлю Макрону], что прием на высоком уровне террористов - это свидетельство двойных стандартов в позиции Франции. Она прекрасно знает, что "Силы народной самообороны" (СНС - часть коалиции "Силы демократической Сирии", СДС) и Рабочая партия Курдистана виновны в гибели 40 тыс. человек в Турции. Так что позиция Парижа лишена честности и объективности", - заявил Чавушоглу.

В четверг Макрон провел в Париже встречу с делегацией представителей арабского и курдского населения, в ходе которой заверил руководство СДС в поддержке со стороны Франции и "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС и Турцией".

"Ты кто такой, чтобы заниматься таким посредничеством? Откуда у тебя вообще смелость для посредничества между террористами и Турцией?" - обратился Чавушоглу к Макрону. Целью СНС, по словам министра, "является не борьба с террористами, а раздел Сирии". Он заявил, что "предложения Франции противоречивы и неприемлемы, и Анкара не воспринимает их всерьез".

Чавушоглу также высказал претензию французской стороне в связи с использованием ее политиками слова "кантон" в отношении регионов Сирии, в частности Африна. "Афринский кантон - говорить так противоречит нормам ООН. Разве мы можем называть Корсику кантоном? Франция потеряла объективность", - заключил глава МИД.

В четверг газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что Макрон на встрече с делегацией СДС пообещал направить в город Манбидж специальные силы республики. Как уточнило издание, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Сирия Турция Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
2
Песков: Трамп не говорил Путину о готовности США выиграть гонку вооружений
3
В МИД РФ вызвали послов западных стран
4
Начальник инспекции стройнадзора стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
СМИ: Чехия экстрадировала обвиняемого в хакерских атаках россиянина в США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники