В Турции заявили, что не воспринимают всерьез противоречивые заявления Франции по курдам

ТАСС, 30 марта. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает позицию Франции по сирийским курдам и ее желание выступить посредником между ними и Анкарой "нечестной, необъективной" и двуличной. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТРТ.

"Я сказал по телефону французскому президенту [Эмманюэлю Макрону], что прием на высоком уровне террористов - это свидетельство двойных стандартов в позиции Франции. Она прекрасно знает, что "Силы народной самообороны" (СНС - часть коалиции "Силы демократической Сирии", СДС) и Рабочая партия Курдистана виновны в гибели 40 тыс. человек в Турции. Так что позиция Парижа лишена честности и объективности", - заявил Чавушоглу.

В четверг Макрон провел в Париже встречу с делегацией представителей арабского и курдского населения, в ходе которой заверил руководство СДС в поддержке со стороны Франции и "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между СДС и Турцией".

"Ты кто такой, чтобы заниматься таким посредничеством? Откуда у тебя вообще смелость для посредничества между террористами и Турцией?" - обратился Чавушоглу к Макрону. Целью СНС, по словам министра, "является не борьба с террористами, а раздел Сирии". Он заявил, что "предложения Франции противоречивы и неприемлемы, и Анкара не воспринимает их всерьез".

Чавушоглу также высказал претензию французской стороне в связи с использованием ее политиками слова "кантон" в отношении регионов Сирии, в частности Африна. "Афринский кантон - говорить так противоречит нормам ООН. Разве мы можем называть Корсику кантоном? Франция потеряла объективность", - заключил глава МИД.

В четверг газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что Макрон на встрече с делегацией СДС пообещал направить в город Манбидж специальные силы республики. Как уточнило издание, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе".