СМИ: ВМС США осуществили первую дистанционно управляемую посадку самолета на авианосец

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. ВМС США провели в марте первое и успешное практическое испытание системы дистанционного управления самолетом (ATARI) при осуществлении его посадки на борт авианосца.

Об этом сообщил журнал The National Interest.

ATARI, по данным издания, позволяет офицеру авианосца, осуществляющему визуальное управление посадкой, удаленно принимать на себя управление самолетом при его приближении к кораблю и самостоятельно - без участия пилота - сажать машину на палубу. Эта система, как отмечает журнал, уже некоторое время разрабатывается в ВМС, но практическая посадка на авианосец с ее помощью была осуществлена впервые.

"Я действительно был впечатлен возможностью офицера - руководителя посадки обеспечить мое приземление, - заявил изданию пилот, лейтенант Джон Марино, чей самолет был дистанционно посажен на палубу авианосца Abraham Lincoln. - То, как работает эта система, в самом деле производит впечатление".

В ВМС, по сведениям издания, ожидают, что ATARI можно будет использовать в качестве подстраховочного механизма при непредвиденных ситуациях для "разруливания" заходящих на посадку самолетов, контроль над управлением которых эта система позволит брать на удалении до 8 км. Но особые надежды командование военным флотом США связывает с ATARI применительно к использованию беспилотников, которые, как ожидается, уже в обозримом будущем займут важное место в вооружении авианосцев.

"Потребуются еще годы технических исследований, прежде чем ATARI поступит на вооружение флота, но уже сейчас эта система представляется многообещающей, - указал журнал. - В конечном итоге технологии, подобные ATARI, смогут изменить авиацию ВМС и не только пилотируемую, но и беспилотную. Это лишь вопрос времени".