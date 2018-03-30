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Минюст Чехии подтвердил экстрадицию россиянина Никулина в США

Международная панорама
30 марта, 15:00 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 30, марта. /ТАСС

Решение о выдаче принял глава ведомства Роберт Пеликан

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ПРАГА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции Чехии подтвердило выдачу американской стороне россиянина Евгения Никулина, полтора года назад задержанного в Праге по запросу Вашингтона. Соответствующее заявление сделала в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь ведомства Тереза Шейбалова.

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"Подтверждаю состоявшуюся выдачу [Никулина] в США", - сказала она.

Решение об экстрадиции принял министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. Представитель минюста ранее проинформировала ТАСС, что глава ведомства "может самостоятельно принимать решения по делу о выдаче задержанных в республике иностранцев по запросу других государств". При этом, по ее словам, постановления судов носят лишь рекомендательный характер.

Специальный борт американского минюста вылетел из Праги в пятницу в 00:06 по среднеевропейскому времени (01:06 мск) в город Манассас (штат Вирджиния). Самолет совершил там посадку через девять часов.

Дело Никулина

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда американского штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР.

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США. Этот вердикт Верховного суда защита обжаловала в Конституционном суде.

В середине марта 2018 года Городской суд Праги постановил, что Никулин не имеет права на гуманитарное убежище в Чехии.

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