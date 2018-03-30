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Израиль объявил прилегающую к сектору Газа территорию закрытой военной зоной

Международная панорама
30 марта, 15:48 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 30, марта. /ТАСС

Ранее министр обороны еврейского государства призвал жителей Газы воздержаться от акции протеста, приуроченной ко Дню земли

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Территория, прилегающая к границе с сектором Газа, где в пятницу проходит приуроченная к Дню земли массовая акция протеста с участием тысяч палестинцев, объявлена закрытой военной зоной. Об этом сообщил в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

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"Территория, прилегающая к разделительному забору [на границе с сектором Газа], объявлена закрытой военной зоной, - написал глава оборонного ведомства еврейского государства в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook. - С целью не допустить прорыва на израильскую территорию на границе с Газой сосредоточены крупные силы ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС). По всему периметру границы от КПП "Эрез" до "Керем- Шалом" заняли позиции бойцы [армейских бригад] "Голани", "Гивати" и "Нахаль", спецназ, снайперы, бронетехника, в воздух подняты беспилотники".

Ранее Либерман обратился на своей странице в Twitter с призывом к жителям сектора Газа воздержаться от участия в акции протеста в пятницу. "Жители Газы! Главари ХАМАС играют вашими жизнями. Любой, кто приблизится сегодня к границе, подвергнет свою жизнь опасности. Я советую вам продолжить жить своей жизнью и не принимать участия в провокациях", - написал он на арабском языке.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, до 17 тыс. палестинцев принимают в пятницу участие в беспорядках в пяти различных районах вдоль границы сектора Газа с Израилем. "Участники акции направляют горящие покрышки и бросают бутылки с зажигательной смесью и камни в сторону забора безопасности и израильских солдат, которые отвечают с помощью средств контроля над толпой и открывают огонь по основным подстрекателям", - указали военные. В армии добавили, что готовы к любому развитию событий, так как заранее разместили дополнительные подразделения вдоль границы с палестинским приморским анклавом и возложили на правящее в Газе движение ХАМАС ответственность за любые последствия пятничной акции.

По информации палестинского новостного портала "Маан", к настоящему моменту в ходе посвященной Дню земли акции в пятницу по меньшей мере пять палестинцев погибли и около 400 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения земельных участков. Кульминация акции должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). В этот день запланирован многомиллионный протестный марш из сектора Газа к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.

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