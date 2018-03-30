МИД Франции подтвердил, что в планах Парижа нет новой военной операции на севере Сирии

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. МИД Франции официально подтвердил в пятницу, что власти страны не планируют проводить военную операцию на севере Сирии.

"Франция продолжает участвовать в общей борьбе с терроризмом, - отметил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства. - Мы не планируем проводить новую операцию на севере Сирии за исключением той, которая проводится в составе международной коалиции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

Представитель МИД отметил, что Париж "оказывает поддержку "Силам демократической Сирии" в борьбе против ИГ". "Франция приветствует их участие и успехи, которых они добились в борьбе против терроризма", - добавил дипломат. По его словам, Франция "работает ради стабилизации освобожденных от ИГ зон на севере Сирии и содействует установлению всеобъемлющего управления, которое представляло бы все население этого региона".

В четверг газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на состоявшейся в четверг встрече с делегацией представителей арабского и курдского населения заверил руководство "Сил демократической Сирии", что направит в город Манбидж специальные силы республики. Как уточнила газета, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе". Президент также "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других сирийских областей. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.