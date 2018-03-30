КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ.

"Реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал он в пятницу в Twitter.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.

Ранее в пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.