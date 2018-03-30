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Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ

Международная панорама
30 марта, 17:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

Ранее в пятницу в МИД РФ были вызваны руководители посольств стран, которые выслали российских дипломатов

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КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ.

"Реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее в пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявили о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Темы
Кризис на Украине Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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