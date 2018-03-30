Бурджанадзе: высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны

ТБИЛИСИ, 30 марта. /ТАСС/. Высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны. Такое мнение выразила в пятницу бывший спикер парламента, а ныне лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Такие действия не входят в интересы Грузии, подобные факты в интересах США и некоторых других западных государств, которые обостряют отношения с Россией", - сказала она журналистам.

В четверг грузинский МИД заявил, что Тбилиси выдворяет сотрудника действующей при посольстве Швейцарии секции интересов РФ, и указал, что "требует от российского дипломата в семидневный срок покинуть территорию страны".

В конце марта целый ряд государств в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В сентябре 2008 года в Тбилиси заявили о разрыве дипотношений с Москвой в связи с признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Тогда МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии действует секция интересов Грузии, укомплектованная грузинским персоналом.