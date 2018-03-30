Sky: более 1 тыс. палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в секторе Газа

КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. палестинцев пострадали в пятницу в результате столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа, где проходит массовая акция протеста. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные палестинских врачей.

"На настоящий момент зафиксировано 1,1 тыс. арабов, пострадавших в стычках с израильтянами в восточной части сектора Газа", - отметили медики. По последним сведениям, с начала пятницы в ходе протестных выступлений в приморском анклаве были убиты уже восемь палестинцев.

Тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Ранее на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы "не уступят ни пяди своей земли". Со своей стороны Израиль объявил прилегающие к анклаву территории закрытой военной зоной, в эти районы были стянуты дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов. По поступающей информации, израильтяне используют дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые бомбардируют протестующих бомбами со слезоточивым газом.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.