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Суд во Флориде оправдал вдову американца, застрелившего 49 человек в ночном клубе

Международная панорама
30 марта, 18:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Нур Сальман обвиняли в препятствовании расследованию инцидента путем дачи ложных показаний

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НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Суд присяжных в американском штате Флорида в пятницу полностью оправдал Нур Сальман - вдову американца Омара Матина, застрелившего в июне 2016 года 49 посетителей ночного клуба. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Сальман была арестована 16 января. Ее обвиняли в препятствовании расследованию данного инцидента путем дачи ложных показаний сотрудникам ФБР, а также поддержке террористической группировки.

Прокуратура утверждала, что женщина заранее знала об атаке, которую планировал ее супруг, а также помогала в ее организации. Защита, в свою очередь, доказывала, что Матин жестоко обращался с женой, с легкостью ею манипулировал и скрывал от нее свои намерения. Присяжные решили, что Сальман невиновна после обсуждения, которое было начато в среду.

Нападение на расположенный в городе Орландо (штат Флорида) клуб Florida Pulse, где собирались лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня 2016 года. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил 53, он был застрелен полицией. Эта атака считается одной из самых кровавых в новейшей истории США. По данным властей, Матин поддерживал террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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