Порошенко задекларировал более $615 тыс. доходов за 2017 год

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Доходы президента Украины Петра Порошенко за год выросли на $115 тыс. и в 2017 составили 16,3 млн гривен (более $615 тыс.). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

"336 тыс. [гривен] из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15,7 миллионов гривен - проценты по депозитам", - сказано в сообщении.

Банковские вклады президента за год уменьшились на $430 тыс. Около 200 млн гривен ($7,5 млн) были потрачены на благотворительность и поддержку украинской армии. Однако они не учитываются в декларации, так как выплаты осуществлялись организацией "Благотворительный фонд Порошенко", а не юридическим лицом. "Общая сумма подобных расходов на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2017 включительно превысила 800 млн гривен ($30,2 млн)", - говорится в сообщении.

Перечень ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества Порошенко, по данным администрации, остался неизменным. Согласно декларации 2016 года, помимо дома, квартир в Киеве, Виннице и Одессе глава украинского государства имеет произведения искусства, в числе которых 65 полотен мастеров XIX и XX веков, 15 "работ старых мастеров", четыре картины импрессионистов, шесть скульптур и рояль одной из европейских фирм.