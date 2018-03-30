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Финляндия планирует продолжать нормальное сотрудничество с Россией

Международная панорама
30 марта, 19:32 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 30, марта. /ТАСС

Руководитель отдела подразделения МИД Финляндии Маймо Хенрикссон отметил, что решение российской стороны о выдворении финского дипломата было ожидаемым

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Финляндия рассчитывает на то, что ее сотрудничество с Россией будет продолжаться в обычном порядке после решения о выдворении финского дипломата из РФ в качестве зеркального ответа на действия финской стороны. Об этом сообщила в пятницу телекомпании Yle руководитель отдела подразделения МИД Финляндии, отвечающего в том числе за связи с РФ, Маймо Хенрикссон.

"Это было ожидаемое решение (о высылке финского дипломата - прим. ТАСС)", - сказала она.

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"Мы исходим из того, что после этого работа по общим [для двух стран] вопросам продолжится нормально", - подчеркнула Хенрикссон.

Ранее Россия уведомила Финляндию о решении выслать одного финского дипломата - сотрудника посольства Финляндии в Москве в ответ на выдворение сотрудников российских диппредставительств. Он должен будет покинуть страну в течение двух недель, его имя финский МИД не разглашает.

В пятницу в МИД РФ были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд государств в рамках скоординированной акции объявил о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Финляндия, в частности, приняла решение выслать одного сотрудника посольства РФ, он также должен выехать из страны в двухнедельный срок. Президент страны при этом сообщил, что диалог с Россией в любом случае должен продолжаться.

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