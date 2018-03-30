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Министр обороны Индии посетит Москву с визитом 3-5 апреля

Международная панорама
30 марта, 19:54 дата обновления: 30 марта, 20:16 UTC+3

Нирмала Ситараман встретится с Сергеем Шойгу, а также примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава Минобороны Индии Нирмала Ситараман посетит Москву с визитом 3-5 апреля, в ходе которого встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и примет участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе посольства Индии в РФ, поступившем в ТАСС в пятницу.

"Министр обороны республики Индии госпожа Нирмала Ситараман посетит Россию с 3 по 5 апреля 2018 года, чтобы принять участие в VII Московской конференции по международной безопасности. Это будет ее первый визит в Россию в качестве министра обороны", - отметили в дипмиссии.

Ситараман также встретится с Шойгу и другими российскими высокопоставленными чиновниками, добавили в посольстве.

Ранее индийская газета The Economic Times со ссылкой на источник сообщила, что во время визита главы минобороны в Москву может быть подписан контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. В январе глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью, опубликованном на портале Indian Defence News, сообщил, что обсуждение контракта находится на продвинутой стадии, стороны обсуждают его технические детали.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Главными темами форума станут "итоги разгрома" ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и "перспективы установления мира в регионе". Кроме того, планируется обсудить взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен мягкой силы, отметили в Минобороны РФ.

 

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Чемезов, Сергей Викторович Фомин, Александр Васильевич
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