МИД Украины: высылка украинских дипломатов не повлияет на работу консульств страны в РФ

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Украина сохраняет на территории России достаточное количество своих консульских сотрудников. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"У нас достаточное количество консульских сотрудников",- процитировало издание "Европейская правда" Бецу. Спикер внешнеполитического ведомства Украины добавила, что "решение о высылке дипломатов существенно не повлияет на нашу способность защищать интересы граждан Украины как в Москве, так и в консульских округах".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

Россия предприняла ответные шаги по высылке сотрудников диппредставительств. В частности, из РФ будут высланы 13 украинских дипломатов.