Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Украины: высылка украинских дипломатов не повлияет на работу консульств страны в РФ

Международная панорама
30 марта, 20:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

Представитель ведомства Марьяна Беца отметила, что Киев сохраняет в России достаточное количество консульских сотрудников

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Украина сохраняет на территории России достаточное количество своих консульских сотрудников. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"У нас достаточное количество консульских сотрудников",- процитировало издание "Европейская правда" Бецу. Спикер внешнеполитического ведомства Украины добавила, что "решение о высылке дипломатов существенно не повлияет на нашу способность защищать интересы граждан Украины как в Москве, так и в консульских округах".

Смотрите также
Здание МИД РФ

Россия объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

Россия предприняла ответные шаги по высылке сотрудников диппредставительств. В частности, из РФ будут высланы 13 украинских дипломатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники