Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве ответной меры

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Россия высылает четырех французских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на МИД Франции.

"Принятое сегодня Россией решение о высылке четырех сотрудников посольства Франции нас не удивило, - отметили в министерстве. - Мы можем только сожалеть о нем и напомнить о том, что Россия отказалась предоставить ожидавшиеся от нее объяснения, касающиеся нападения в Солсбери".

"Франция напоминает о своей приверженности и готовности к конструктивному диалогу с Россией по всему комплексу международных вопросов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции объяснили, что принятое 26 марта Парижем решение о высылке четырех российских дипломатов было вызвано "желанием подчеркнуть полную солидарность с Великобританией после нападения с применением химического оружия в Солсбери". Как утверждает французское внешнеполитическое ведомство, "эти меры были соответствующими и пропорциональными".

Ранее в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

В конце марта ряд стран в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.