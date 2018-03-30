СМИ: в столкновениях с израильскими военными в Газе убиты 16 палестинцев

КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Израильскими военными в ходе столкновений в пятницу, которые начались в пятницу в восточной части оккупированного сектора Газа на границе с Израилем, были убиты 16 палестинцев. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения.

Десятки тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Незадолго до этого на массовом митинге, организованном в городе Газа, выступил глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, пообещав, что палестинцы "не уступят ни пяди своей земли".

По замыслу инициаторов протестной акции, она должна продлится шесть недель. Для ее поддержки в непосредственной близости от границ сектора с Израилем установлено несколько палаточных городков, рассчитанных на постоянное проживание нескольких тысяч протестующих.

Со своей стороны Израиль объявил прилегающие к анклаву территории закрытой военной зоной, в эти районы были стянуты дополнительные отряды армии и полиции, на границе размещены около сотни снайперов. Для разгона демонстрантов израильтяне впервые использовали дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты, которые бомбардировали протестующих бомбами со слезоточивым газом.

Кроме того израильская армия нанесла несколько артиллерийских ударов по отдельных объектам исламского движения ХАМАС, которое фактически управляет администрацией в секторе Газа, а также по позициям палестинской группировки "Исламский Джихад" (запрещена в РФ), расположенным в анклаве. По последней информации, в результате стычек палестинцев с военными и полицией ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Подавляющее большинство из них отравления газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла полиция и солдаты в стычках с палестинцами.