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Эксперт: Франции не следует идти курсом Вашингтона и Лондона

Международная панорама
30 марта, 22:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, марта. /ТАСС

Национальный секретарь оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" Микаэль Мигерес считает, что от партнерства с Россией больше выгоды, чем от бойкота и санкций

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ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Франция не должна подчиняться курсу США и Великобритании на эскалацию международной напряженности. Такое мнение высказал в пятницу на сайте L'Opinion национальный секретарь оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" Микаэль Мигерес.

"Беспрецедентное решение о высылке почти 150 российских дипломатов неизбежно вызывает вопросы по поводу избранной стратегии, - указал он. - Никогда подобное решение не принималось даже в эпоху существования Советского Союза".

Каковы выгоды для Франции?

По словам политика, "стремление определенной части "мирового сообщества" к эскалации, новой гонке вооружений, изоляции России может констатировать каждый". "Но каковы выгоды для Франции присоединяться к этим намерениям и следовать за позицией Америки президента Дональда Трампа или Великобритании, стоящей на пороге выхода из Евросоюза?" - задал вопрос автор комментария.

Он предложил "вспомнить, что ситуация на Ближнем Востоке, в регионе, где действует "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС), диктует налаживание прочного партнерства с Россией для защиты нашей национальной безопасности". По его убеждению, экономические выгоды от партнерства и обменов с этой страной гораздо больше, чем от бойкота и санкций".

Многополярный мир

Мигерес отметил, что президент РФ Владимир Путин "придерживается концепции многополярного мира". Такая модель противоположна "однополярному миру под диктатом США".

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Необходимость многополярности, напомнил автор, отстаивал также и исторический лидер Франции, генерал Шарль де Голль, который ставил целью "обеспечение независимости и защиту интересов Франции". "Не следует забывать, что своим участием в Совете Безопасности ООН Франция обязана Сталину, а отнюдь не Соединенным Штатам, которые, как любил напоминать де Голль, видели нашу страну оккупированной зоной под контролем АМГОТ (AMGOT - американская "Союзная военная администрация оккупированных территорий" - прим. ТАСС)", - отметил французский политик.

По мнению Мигереса, "эскалация напряженности, которую Франция может либо помочь ускорить, либо - затормозить, весьма опасна для сохранения равновесия и международного мира". "Французская дипломатия приняла ряд опрометчивых решений, в частности, об интервенции в Ливии, которую президент Эмманюэль Макрон, справедливо назвал "тяжелой ошибкой".

Выбор должен быть ясным

"Необходимо следовать логике и понять, какую картину международных отношений мы хотели бы видеть, - заметил в заключение французский политик. - Если мы желаем ориентироваться на идеи де Голля и Франсуа Миттерана, то Россия должна быть нашим привилегированным партнером, а Путин - постоянным собеседником".

Как полагает Микаэль Мигерес, "сохранение в программе Эмманюэля Макрона визита в Санкт-Петербург 24 и 25 мая служит хорошим сигналом". Представитель оппозиционной партии призвал одновременно быть "ясным в выборе дипломатической линии". Это необходимо, чтобы понять руководствуемся ли мы идеями Шарля де Голля, Франсуа Миттерана, Жака Ширака, или же Франсуа Олланда", - заметил национальный секретарь "Республиканцев". "В последнем случае, - предостерег он, - деградация в наших отношениях с Россией и Европой будет только углубляться".

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Трамп, Дональд Де Голль, Шарль Макрон, Эмманюэль Миттеран, Франсуа Путин, Владимир Владимирович
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