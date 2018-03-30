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ООН внесла в санкционный список по КНДР более 40 судов, фирм и одного бизнесмена

Международная панорама
30 марта, 23:02 дата обновления: 30 марта, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Компании, попавшие под ограничения, обвиняются в контрабанде угля и нефти

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ТАСС, 30 марта. Комитет Совета Безопасности ООН внес в санкционный список по КНДР 27 судов, 21 компанию и одного бизнесмена за контрабанду нефти и угля. 

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Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

Как сообщила в распространенном в пятницу письменном заявлении постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, это "самый пространный санкционный список из всех, принимавшихся ранее" и он нацелен "на противодействие попыткам Северной Кореи заниматься контрабандными морскими перевозками с целью получать нефть и продавать уголь".

"Одобрение этого исторического санкционного пакета служит ясным свидетельством того, что международное сообщество едино в стремлении оказывать максимально возможное давление на Северную Корею, - заявила Хейли. - Мы хотим поблагодарить членов Совета Безопасности ООН, а также Японию и Южную Корею за взаимодействие с нами в стремлении оказать нажим и за их решимость применять резолюции Совета Безопасности, а также привлекать к ответственности нарушителей режима санкций".

В конце февраля министерство финансов США ввело в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи санкции в отношении 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физического лица.

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