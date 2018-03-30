Госдепартамент призвал отменить декларации о доходах для общественных организаций Украины

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного декларирования доходов для общественных организаций Украины, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

С точки зрения Вашингтона, "этот карательный закон направлен против тех лиц, которые стремятся к прозрачности и подотчетности на Украине, выполняя обещания, данные во время "евромайдана", а также лиц действующих в интересах "украинского народа, стремящихся к демократическому государству, где правит закон".

Ранее в среду еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что нежелание Киева отменить декларации о доходах для общественных организаций противоречит европейским устремлениям Украины. Он призвал украинские власти внести коррективы в законодательство. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что он настаивает на отмене нормы, которая предусматривает электронное декларирование для активистов.

В ЕС неоднократно заявляли, что привлечение гражданского общества к борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение на Украине. Оно должно выполнять функцию надзора без лишних препятствий и вмешательства. По мнению Евросоюза, главная цель системы электронного декларирования активов заключается в устранении потенциальной необоснованной разницы в уровне обогащения государственных чиновников, а декларирование активов представителями гражданского общества не будет служить этой цели и скорее приведет к чрезмерному бремени и давлению на сообщество, которое представляет неправительственные организации.