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Госдепартамент призвал отменить декларации о доходах для общественных организаций Украины

Международная панорама
30 марта, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, марта. /ТАСС

Вашингтон считает обязательное декларирования доходов этих организаций карательным законом, подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на отмене обязательного декларирования доходов для общественных организаций Украины, которые занимаются борьбой с коррупцией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

С точки зрения Вашингтона, "этот карательный закон направлен против тех лиц, которые стремятся к прозрачности и подотчетности на Украине, выполняя обещания, данные во время "евромайдана", а также лиц действующих в интересах "украинского народа, стремящихся к демократическому государству, где правит закон".

Ранее в среду еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан заявил, что нежелание Киева отменить декларации о доходах для общественных организаций противоречит европейским устремлениям Украины. Он призвал украинские власти внести коррективы в законодательство. В тот же день президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что он настаивает на отмене нормы, которая предусматривает электронное декларирование для активистов.

В ЕС неоднократно заявляли, что привлечение гражданского общества к борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение на Украине. Оно должно выполнять функцию надзора без лишних препятствий и вмешательства. По мнению Евросоюза, главная цель системы электронного декларирования активов заключается в устранении потенциальной необоснованной разницы в уровне обогащения государственных чиновников, а декларирование активов представителями гражданского общества не будет служить этой цели и скорее приведет к чрезмерному бремени и давлению на сообщество, которое представляет неправительственные организации.

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