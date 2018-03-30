На границе с сектором Газа происходят столкновения израильских солдат с палестинцами

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 16 палестинцев были убиты израильскими военными в столкновениях, которые начались в ходе массовой акции протеста в пятницу в восточной части сектора Газа на границе с Израилем. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на представителей министерства здравоохранения автономии.

В результате проходивших на протяжении всего дня стычек ранения получили более 1300 арабов.

Акция протеста

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протеста против отчуждения земельных участков. Пятничная манифестация у границы сектора Газа с Израилем прошла под требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю.

По данным израильских военных, в акции на границе со стороны сектора Газа в пятницу принимали участие до 30 тыс. палестинцев. В шести местах вдоль забора безопасности возникали столкновения, в ходе которых арабы жгли покрышки и бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских военнослужащих.

Кульминация стартовавшей в пятницу акции должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). На это день запланирован многомиллионный протестный марш из сектора Газа к разделительному сооружению на границе с еврейским государством, что должно совпасть с намеченной датой переноса посольства США в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим.

Газета Haaretz сообщила, что со стороны сектора Газа в 500 метрах от границы с еврейским государством палестинцами организованы пять палаточных лагерей для участников акции, которые должны будут простоять все шесть недель протеста.

Реакция палестинских властей

Палестинское руководство возложило всю ответственность за жизнь демонстрантов в секторе Газа на власти Израиля. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Сакиб Арикат. "Израиль несет всю полноту ответственности за жизнь и безопасность палестинцев, включая и безоружных людей, вышедших на мирные демонстрации", - сказал он.

По его словам, "десятки тысяч демонстрантов, вышедших на акцию протеста в День земли, являются политическим посланием, демонстрирующим их отказ от оккупационной политики Израиля и неприятие псевдо-решений палестинской проблемы, которые предлагают Соединенные Штаты, их попыток навязать неприемлемое решение по Иерусалиму и проблемы палестинских беженцев".

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, Днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа. Аббас обратился к Организации Объединенных Наций с требованием "принять все необходимые меры для защиты палестинского народа" от произвола оккупационных властей.

Закрытая военная зона

30 марта Израиль объявил прилегающую к разделительному забору с сектором Газа территорию закрытой военной зоной. "Территория, прилегающая к разделительному забору [на границе с сектором Газа], объявлена закрытой военной зоной", - написал на своей странице в Facebook министр обороны Израиля Авигдор Либерман. "С целью не допустить прорыва на израильскую территорию на границе с Газой сосредоточены крупные силы ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС). По всему периметру границы от КПП "Эрез" до "Керем-Шалом" заняли позиции бойцы [армейских бригад] "Голани", "Гивати" и "Нахаль", спецназ, снайперы, бронетехника, в воздух подняты беспилотники", - продолжил он.

Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на насильственные действия в ходе акций протеста на границе в пятницу солдаты применяли средства по контролю за толпой и открывали огонь по подстрекателям. Представитель израильской полиции Микки Розенфельд подтвердил израильским журналистам в пятницу, что в районе границы с сектором были использованы дистанционно управляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые выпускали баллоны со слезоточивым газом в сторону протестующих.

Удары по постам ХАМАС

В пятницу танки и самолет армии Израиля нанесли удары по трем объектам ХАМАС в секторе Газа после попытки обстрела солдат двумя неизвестными в районе разделительного забора на границе с палестинским приморским анклавом, сообщила армейская пресс-служба. "Некоторое время назад два террориста подошли к забору безопасности в северной части сектора Газа и открыли огонь в сторону солдат, - указали военные в распространенном в пятницу коммюнике. - Военнослужащие немедленно ответили огнем в соответствии с установленной процедурой по тем, кто стрелял, кроме этого, был открыт огонь из танков и нанесены удары самолетом ВВС Израиля по трем расположенным неподалеку объектам террористической организации ХАМАС".

В армии отметили, что "этот обстрел является еще одним доказательством того, что террористические организации в секторе Газа используют насильственные беспорядки [на границе] для камуфляжа террора". "Движение ХАМАС является ответственным за столкновения и любые события, происходящие по его указке, - добавили военные. - Армия не позволит превратить забор безопасности в зону террора".

История вопроса

В ходе Шестидневной войны 1967 года израильские силы оккупировали Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа. В сентябре 2005 года Израиль полностью эвакуировал свои поселения и войска из Газы, сохранив при этом морскую и воздушную блокаду анклава.

По данным ООН, из 1,9 млн жителей сектора Газа 1,3 млн являются палестинскими беженцами, либо их потомками.