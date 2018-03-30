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МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России

Международная панорама
30 марта, 23:41 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 30, марта. /ТАСС

В ведомстве заявили, что постараются сделать высылку своих сотрудников "как можно менее болезненной"

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ОТТАВА, 30 марта. /ТАСС/. Канада считает неоправданной высылку из России четырех своих дипломатов. Об этом в пятницу говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, размещенном в официальном Twitter.

"Канада сожалеет о ничем не оправданной высылке четырех дипломатов российской стороной", - утверждают в канадском МИД. В ведомстве подчеркивают, что приложат все силы, чтобы сделать высылку своих сотрудников "как можно менее болезненной".

"Канада горда тем, что является частью коллективного ответа [России] со стороны 29 наций в связи с применением нервно-паралитического газа в Солсбери", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу пресс-секретарь канадского внешнеполитического ведомства Адам Остен подтвердил корреспонденту ТАСС, что Россию покинут четыре дипломата из Канады. Он напомнил, что Оттава 26 марта приняла решение о высылке четырех российских дипломатов из посольства РФ в Оттаве и генконсульства в Монреале в Москву, а также отклонила три заявки российского правительства на аккредитацию дополнительно дипломатического персонала для работы в североамериканской стране "в знак солидарности с нашим близким союзником Соединенным Королевством".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, позже аналогичные действия в рамках скоординированной акции в отношении Москвы предприняли США, Канада и ряд европейских стран.

В пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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