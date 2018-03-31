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Белый дом: действия хуситов в Йемене ставят под сомнение их стремление к мирному процессу

Международная панорама
31 марта, 0:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, марта. /ТАСС

Ранее ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет

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ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что последние действия сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ставят под сомнение их приверженность мирному урегулированию ситуации в Йемене. Соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Йеменские хуситы ответили на попытки ООН по возобновлению политического процесса в Йемене угрозами совершить новые безответственные ракетные атаки наподобие тех, которые были проведены в минувшее воскресенье. Эти действия ставят под сомнение приверженность хуситов мирному процессу", - отмечается в документе. "Атаки вновь демонстрируют, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС ИРИ) продолжает препятствовать возникающему политическому процессу, а также способствует эскалации военных действий и дестабилизации региона путем поставки оружия хуситам и другим", - полагают в Вашингтоне.

В нем также подчеркивается, что американская администрация поддерживает процесс под эгидой ООН, который может помочь разрешить конфликт в Йемене и принести мир и стабильность в регион.

В минувшее воскресенье ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь запущенных сторонниками "Ансар Аллах" баллистических ракет, в том числе три в небе над Эр-Риядом. В результате ударов один человек погиб и двое получили ранения. Королевство обвинило Тегеран в незаконных поставках вооружений хуситам, в том числе баллистических ракет, и заявило, что оставляет за собой право соответствующим образом ответить на угрозы Тегерана.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Массированный ракетный обстрел в воскресенье мятежниками был совершен в 3-ю годовщину вторжения аравийской коалиции в Йемен по просьбе его президента Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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