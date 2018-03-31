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Премьер Австралии выразил сожаление по поводу решения Москвы выслать дипломатов его страны

Международная панорама
31 марта, 2:00 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 31, марта. /ТАСС

При этом Малколм Тёрнбулл заявил, что действия России не стали неожиданностью

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СИДНЕЙ, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл выразил разочарование по поводу решения России выслать двух дипломатов его страны.

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"Это вызывающая разочарование, но не неожиданная реакция правительства России на решение правительства Австралии выслать двух российских дипломатов, которые были незаявленными сотрудниками разведки", - говорится в распространенном в субботу заявлении премьера Австралии.

"Высылаемые сотрудники посольства Австралии выполняли свои дипломатические и консульские обязанности в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, вот почему нет никаких оправданий этим действиям России", - отметил премьер.

В конце марта целый ряд стран, включая Австралию, в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов в качестве знака солидарности с Великобританией по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В пятницу в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

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Персоны
Тёрнбулл, Малколм
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