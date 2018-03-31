Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в регионе и двусторонние отношения

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу обсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном по итогам беседы заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры выразили поддержку дальнейшим усилиям по укреплению взаимодействия между двумя государствами, продвижению общих интересов, будучи союзниками по НАТО, а также решению проблем, которые оказывают влияние на двусторонние отношения", - отмечается в документе.