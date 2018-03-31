Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в регионе и двусторонние отношения

Международная панорама
31 марта, 2:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, марта. /ТАСС

Лидеры выразили поддержку дальнейшим усилиям по укреплению взаимодействия между двумя государствами, сообщил Белый дом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу обсудил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом развитие двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном по итогам беседы заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры выразили поддержку дальнейшим усилиям по укреплению взаимодействия между двумя государствами, продвижению общих интересов, будучи союзниками по НАТО, а также решению проблем, которые оказывают влияние на двусторонние отношения", - отмечается в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"
2
Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве
3
Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
4
Досмотренный в лондонском аэропорту самолет "Аэрофлота" прибыл в Москву
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
МИД Канады считает неоправданной высылку четырех канадских дипломатов из России
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники