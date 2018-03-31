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WSJ: Трамп заблокировал выделение $200 млн на нужды восстановления в Сирии

Международная панорама
31 марта, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

По данным газеты, президент США принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось, что Вашингтон привержен выделению указанной суммы

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение $200 млн, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой стране. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

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Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) обещал, что Вашингтон выделит дополнительно $200 млн на поддержку гуманитарных усилий в Сирии.

По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.

В четверг Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), заявил, что Соединенные Штаты могут "очень скоро" уйти из Сирии. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны заботиться "другие люди". Американский лидер также пообещал, что группировка ИГ полностью утратит всю занятую ею территорию.

Слова Трампа об уходе из Сирии противоречат прошлым заявлениям американской администрации на данную тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана". Тиллерсон в феврале со своей стороны указывал, что хотя Соединенные Штаты в первую очередь намерены уничтожить террористов в Сирии, присутствие США в этой стране должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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