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Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне

Международная панорама
31 марта, 4:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Источник в британском правительстве назвал торгпредство "логовом шпионов", сообщила газета

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© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 31 марта. Власти Великобритании рассмотрят возможность закрытия торгового представительства России в Лондоне. Об этом в пятницу пишет газета The Daily Telegraph.

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"[Этот вопрос] будет рассмотрен", - заявил изданию источник в британском правительстве, утверждая, что торгпредство является "логовом шпионов".

Российские отношения с Великобританией накалились после того, как 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Затем Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона отвергла обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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