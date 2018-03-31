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NYT: помощники Трампа советуют ему ужесточить подход к России после высылки дипломатов

Международная панорама
31 марта, 5:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, марта. /ТАСС

Сам президент США пока не определился по этому поводу, отмечает газета

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему ужесточить подход к России после высылки дипломатических работников РФ и принятия аналогичных мер со стороны Москвы. Об этом сообщила в пятницу в электронной версии газета The New York Times (NYT).

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По ее данным, на фоне все более ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Москвой в администрации США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против РФ и принятия других жестких мер. Как отмечает газета, советники американского лидера пытаются убедить его в том, что необходимо изменить его нынешний подход в отношении России на более жесткий, однако сам Трамп пока не определился по этому поводу. Ранее он неоднократно говорил о стремлении сотрудничать с Москвой и вести с ней диалог.

Как сообщает издание со ссылкой на лиц в окружении президента, Трамп в последнее время все более убеждается в том, что Россия якобы представляет опасность, однако он все еще отказывается лично выступать с жесткой риторикой в отношении Москвы, доверяя это другим представителям своей администрации. Президент пока также не уверен в том, как далеко США следует заходить в том, что касается введения дальнейших санкционных мер в отношении РФ, пишет NYT.

По данным американских официальных лиц, изменения в подходе администрации США по отношению к России зрели в течение последних нескольких недель, сообщает газета. По ее информации, Рекс Тиллерсон, об увольнении которого с поста госсекретаря США объявил Трамп, ранее пришел к заключению, что предпринимавшиеся в последний год попытки Вашингтона наладить отношения с Москвой не привели к значительному успеху. В результате Тиллерсон до объявления об отставке уже начинал разрабатывать подход, заключающийся в проведении более жесткого курса по отношению к РФ. Как пишет NYT, он нашел понимание в Белом доме на этот счет.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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