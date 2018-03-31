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Президент Боливии назвал высылку российских дипломатов из США и других стран угрозой миру

Международная панорама
31 марта, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Эво Моралес подчеркнул, что выражает "солидарность с братским народом России и президентом Владимиром Путиным"

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ТАСС, 31 марта. Решение более 20 стран выслать российских дипломатов - это угроза для мира. Такое мнение выразил в пятницу президент Боливии Эво Моралес.

"Выражаем нашу солидарность с братским народом России и президентом Владимиром Путиным в связи с высылкой российских дипломатов из США и некоторых стран Европы, которые бездоказательно обвиняют [Россию] в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Эти репрессии угрожают миру во всем мире", - написал Моралес в Twitter.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека).

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НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила высылкой такого же количества британских дипломатических работников.

Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Согласно версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В отравлении ряд стран Запада обвиняет Россию, Москва отвергает свою причастность к инциденту.

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