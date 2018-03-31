Премьер Дании считает, что России нужно восстановить отношения с Западом

ОСЛО, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен полагает, что России следует "продемонстрировать ответственность" и восстановить отношения с Западом.

"Решение России выслать иностранных дипломатов, в том числе двух датчан, оставляет без ответа вопросы об ужасающей атаке в Солсбери. Пришло время для того, чтобы Россия продемонстрировала ответственность и восстановила отношения с мировым сообществом", - написал глава правительства в пятницу на своей странице в Twitter.

Russia's expulsion of diplomats including two Danish still leaves us without answers to the horrible #SalisburyAttack. Time for Russia to show responsibility and reengage in the world community. #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 30 March 2018

В пятницу посол Дании в России Томас Винклер заявил, что в МИД РФ ему сообщили о высылке двух из девяти сотрудников датского посольства в Москве. Данное решение было принято после того, как датский МИД в понедельник решил выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.