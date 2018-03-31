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СМИ: Сеул и Пхеньян 18 апреля могут провести консультации по подготовке саммита

Международная панорама
31 марта, 12:07 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 31, марта. /ТАСС

При этом в южнокорейском министерстве объединения отмечают, что стороны рассматривают 18 апреля лишь как одну из возможных дат встречи лидеров двух стран

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СЕУЛ, 31 марта. /ТАСС/. Представители Республики Корея и КНДР, скорее всего, проведут 18 апреля консультации на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита. Как сообщили в субботу агентству Yonhap правительственные источники, соответствующее предложение прозвучало во время предыдущего раунда диалога.

В то же время в южнокорейском министерстве объединения на запрос Yonhap ответили, что стороны рассматривают 18 апреля лишь как одну из возможных дат встречи лидеров двух стран.

Решение о проведении саммита 27 апреля было принято ранее в ходе переговоров представителей двух стран, состоявшихся 29 марта в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и вопросы безопасности.

Сеул на переговорах представлял министр объединения Чо Мён Гён, возглавлявший южнокорейскую делегацию. В ее состав вошли также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь президента Юн Ён Чхан. Пхеньян представляла делегация из трех человек, которую возглавил председатель Комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений и с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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