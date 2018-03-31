Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкий политик считает, что в ответных мерах Москвы на высылку дипломатов нет эскалации

Международная панорама
31 марта, 12:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, марта. /ТАСС

По словам председателя комитета Бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, он не думаю, что Москва хотела бы этого

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген не видит в реакции Москвы на высылку российских дипломатов из ряда западных стран стремления к эскалации со стороны России. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Bild.

Политик заявил, что в решении Москвы "не видит эскалации со стороны России". "Я не думаю, что Москва хотела бы этого", - сказал Реттген. Он указал на то, что Россия до сих пор действительно "зеркально ответила на высылку [российских дипломатов] из США".

В аналогичном ключе высказался и замглавы фракции Свободной демократической партии Александр граф Ламбсдорфф. "Я надеюсь, что ситуация снова вернется в нормальное русло по мере приближения чемпионата мира по футболу в России", - заметил он.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Высылка российских дипломатов
Страны
Россия Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
2
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
3
СК предъявил обвинение экс-начальнице кемеровского госстройнадзора по делу о пожаре в ТЦ
4
Порошенко убежден, что дело Скрипаля будет иметь последствия для "Северного потока - 2"
5
МВД просит арестовать совладельца компании "Сумма" Магомедова
6
Глава госстройнадзора Кузбасса, не запретив работу ТЦ, могла действовать в интересах сына
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники