Немецкий политик считает, что в ответных мерах Москвы на высылку дипломатов нет эскалации

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Председатель комитета германского Бундестага по внешней политике Норберт Реттген не видит в реакции Москвы на высылку российских дипломатов из ряда западных стран стремления к эскалации со стороны России. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Bild.

Политик заявил, что в решении Москвы "не видит эскалации со стороны России". "Я не думаю, что Москва хотела бы этого", - сказал Реттген. Он указал на то, что Россия до сих пор действительно "зеркально ответила на высылку [российских дипломатов] из США".

В аналогичном ключе высказался и замглавы фракции Свободной демократической партии Александр граф Ламбсдорфф. "Я надеюсь, что ситуация снова вернется в нормальное русло по мере приближения чемпионата мира по футболу в России", - заметил он.

В пятницу в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов в рамках скоординированной акции после инцидента в Солсбери.